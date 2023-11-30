كرة الطاولة: بعثتان الى ايطاليا وقبرص

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غادرت بعثة لبنان في كرة الطاولة الى ايطاليا للمشاركة في كأس البحر المتوسط لفئة دون ١٢ سنة التي ستقام في سان مارينو من ١ الى ٣ كانون الاول ٢٠٢٣.

والبعثة مؤلفة من اللاعبة بيسان شيري واللاعب احمد الحجاوي والمسؤولة عن البعثة راشا فواز.

كما وغادرت بعثة لبنان الى قبرص للمشاركة ببطولة قبرص الدولية للرجال والسيدات من ١ الى ٣ كانون الاول 2023.وتتألف البعثة من وسام شيري(رئيساُ)

واللاعبين محمد نور الدين الهبش وسعد الدين الهبش واللاعبتين ليتيسيا عازار ومريم الهبش.

من ناحية ثانية،غادر المدرب أسامة حمصي الى المنامة (البحرين) للاشتراك بدورة مدربين(مستوى 3) والمخصصة لدول غرب آسيا من ٢ الى ٩ كانون الاول 2023 تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.