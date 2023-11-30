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أول قرار لـ"اليويفا" بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح سان جيرمان أمام نيوكاسل

30
NOVEMBER
2023
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، معاقبة حكم الفيديو المساعد المتسبب في احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
 
وكان نيوكاسل متقدما بهدف دون رد على مضيفه سان جيرمان ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، كانت اللحظة الحاسمة باصطدام الكرة داخل منطقة الجزاء بيد تينو ليفرامنتو لاعب "الماكبايس" بعدما ارتدت من صدره.
 
في البداية، لم يحتسب حكم الساحة البولندي سيمون مارتشينياك أي شيء وطالب بمواصلة اللعب، لكن مواطنه توماش كوياتكوفسكي في غرفة التحكيم بالفيديو" "فار"، استدعى مارتشينياك وطلب منه مشاهدة اللقطة مجددا.
 
وقرر بعدها مارتشينياك احتساب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان نفذها كيليان مبابي مسجلا منها هدف التعادل (1-1) لفريقه، ليعزز حظوظه في التأهل لدور الـ16.
 
وذكرت شبكة "ESPN"، أنه كان من المقرر أن يقوم كوياتكوفسكي بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد في اللقاء الذي سيجمع بين ريال سوسييداد وسالزبورغ مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال، لكن "اليويفا" قرر إعفاء الحكم البولندي وكلف الحكم الألماني ماركو فريتز لتولي المهمة.
 
وبحسب الشبكة، فقد جاء هذا القرار بسبب الفوضى التي لحقت بركلة الجزاء المثيرة للجدل، التي احتسبت لصالح باريس سان جيرمان في مباراته ضد نيوكاسل.
 
وأضافت أن هذا القرار، إشارة على أن "اليويفا" يعتقد أن قرار احتساب ركلة الجزاء كان خطأ من جانب كوياتكوفسكي، الأمر الذي قد تكون له آثار خطيرة على آمال نيوكاسل في الوصول إلى الأدوار الإقصائية. 
روسيا اليوم
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