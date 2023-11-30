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زياش يقود غلطة سراي لقلب الطاولة على مانشستر يونايد

30
NOVEMBER
2023
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قاد المغربي حكيم زياش غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-3 الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا انّ الاخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله إلى الأدوار الإقصائية.
 
في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الأخيرة.
 
ويتبقى مان يونايتد مباراة واحدة أمام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في "أولد ترافورد" لإبقاء أي آمال بالتأهل.
 
وسجّل أهداف يونايتد كل من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (55)، فيما سجّل زياش هدفين للفريق التركي (29 و62)، وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).
 
وأظهر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ رغبته الجامحة في الفوز مبكرا وتعويض نكساته المتتالية في "تشاميونزليغ"، حيث حقق فوزًا وحيدا من أصل 4 مباريات، وسقط في الجولة السابقة أمام كوبنهاغن 4-3.
 
 وافتتح "الشياطين الحمر" التسجيل عبر غارناتشو الذي دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن سجّل هدفا أكروباتيا في مرمى ايفرتون في نهاية الاسبوع، وافتتح التسجيل في إسطنبول إثر تمريرة من فيرنانديش (11).
 
وتحوّل فيرنانديش من ممرر إلى هدّاف بعد سبع دقائق مضاعفا تقدم فريقه، بعدما سدّد كرة مقوسة جميلة من على مشارف المنطقة (18).
 
ورفض غلطة سراي تسليم المباراة وتمكن الدولي المغربي زياش من إبقاء حظوظه قائمة، وقلّص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرّة مباشرة من مسافة 23 مترا (29).
 
وظن يونايتد انّه حسم النتيجة عندما سجّل مكتوميناي هدفا ثالثا في مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة (55). ومرة جديدة، أثبت زياش علو كعبه وابقى فريقه في المباراة من ركلة حرة أخرى (62) بعدما ارتكب الحارس الكاميروني أندريه أونانا خطأ في التصدي لها.
 
وقلب أصحاب الأرض المباراة رأسا على عقب وعادلوا النتيجة ومرة جديدة، وكان لزياش دور محوري بعدما مرّر لكيريم أكتوركوغلو الذي استقبلها ببراعة وسددها كرة في الزاوية العليا (71).
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