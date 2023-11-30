هالاند يكتب تاريخا جديدا في دوري الأبطال

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واصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند تسجيل الأرقام القياسية مع فريقه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه الذي سجله في شباك لايبزيغ أمس الثلاثاء.

وقلب حامل اللقب مانشستر سيتي، تخلفه بهدفين نظيفين، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه الألماني 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالمسابقة القارية.

ونجح هالاند في تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، أصبح هالاند أسرع لاعب (35 مباراة)، وأصغر لاعب (23 عاما و130 يوما)، يصل إلى هدفه رقم 40 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.

ويعتبر هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف رقم 20 (14 مباراة)، والهدف رقم 30 (35 مباراة).

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال إلى 5 أهداف ليتساوى مع راسموس هويلوند والفارو موراتا على رأس ترتيب هدافي البطولة.