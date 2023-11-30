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لماذا يهيمن نجوم الكرة المغربية على ترشيحات "كاف" 2023؟

30
NOVEMBER
2023
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ياسين بونو، أشرف حكيمي، غزلان الشباك، فاطمة تاغناوت، أسماء مغربية من بين أخرى تصدرت ترشيحات جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للأفضل في القارة لسنة 2023.
 
وقد كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا الأسبوع عن المرشحات لجوائز "الكاف" للسيدات والتي عرفت بدورها حضورا مغربيا قويا في القوائم النهائية لترشيحات الأفضل في الكرة النسائية الإفريقية لتنضاف إلى ترشيحات فئة الرجال والتي كانت قد أفرزت بدورها هيمنة مغربية على مختلف القوائم.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه كرة القدم المغربية طفرة جعلت أنديتها تتألق على المستوى القاري في السنوات الأخيرة، ومكنت منتخبها من بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الانجاز.
 
هيمنة مغربية
 
ورشحت "الكاف" 4 لاعبين مغاربة وثلاثة لاعبات مغربيات، للحصول على جائزة الأفضل في القارة ويتعلق الأمر بـ:
 
ياسين بونو (الهلال السعودي).
   
أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي).
   
يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).
   
سفيان أمرابط (مانسيشتر يونايتد الإنجليزي).
   
غزلان الشباك (الجيش الملكي المغربي).
   
أنيسة الحماري (ليفانتي الإسباني).
   
فاطمة تاغناوت (الجيش الملكي المغربي).
 
وبثلاثة مقاعد يتنافس المغرب على جائزة أفضل مدرب في القارة بكل من مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، والمدرب السابق للمنتخب المغربي للسيدات رينالد بيدروس، ومدرب سبورتينغ الدار البيضاء للسيدات، مهدي قيشوري.
 
نجاح الكرة المغربية
 
ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن الكروي أن سبب هيمنة المغرب على قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023، يعود إلى المكان المهم الذي بدأت تحتله كرة القدم المغربية في الخارطة الكروية على المستوى القاري.
 
ويعتبر الناقد الرياضي محمد الماغودي أن تألق الأندية المغربية على الصعيد القاري وصعود المغرب السريع في مونديال قطر بالإضافة إلى الحضور الوازن لأسماء تلعب في مستويات عالية تعطي للمغرب الشرعية لكي يكون من أبرز المنافسين على الجوائز الإفريقية.
 
ويرى الماغودي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حامي عرين "أسود الأطلس" ياسين بونو على الخصوص يحظى بالحظ الأوفر للفوز بالكرة الذهبية هذه السنة.
 
ويعتقد المتحدث بأن من بين العوامل التي أسهمت في الثورة الكروية التي يشهدها المغرب حاليا اعتماده:
 
    استراتيجية تكتسي هوية مغربية في مجال التكوين عبر اختيار أفضل المدربين والعمل انطلاقا من القاعدة وإيلاء الأهمية لفئة الشباب.
    التوجهات نحو تطوير كرة القدم النسوية عبر تكوين المدربات وتوسيع قاعدة ممارسة السيدات لكرة القدم.
    تطوير البينية التحتية الرياضية وإحداث العديد من النوادي الكبرى لمراكز للتكوين والتدريب.
 
أهم إنجازات الكرة المغربية 
 
وقد استطاعت كرة القدم المغربية تحقيق إنجازات هامة خلال السنوات الأخيرة وبشكل خاص:
 
بلوغ المنتخب المغربي نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.
   
فوز نادي الجيش الملكي للسيدات بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022.
   
تتويج نادي الوداد البيضاوي بطلا لأفريقيا عام 2022.
   
تتويج نادي نهضة بركان بكأس الاتحاد الأفريقي 2022.
   
تأهل المنتخب المغربي للسيدات للدور الثاني في أول مشاركة له في كأس العالم أستراليا نيوزيلندا 2023.
   
بلوغ المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ربع نهائي كأس العالم إندونيسيا 2023.
   
بلوغ نادي سبورتينغ الدار البيضاء للسيدات نهائي دوري أبطال أفريقيا كوت ديفوار 2023.
   
تتويج المنتخب المغربي الأولمبي  بلقب كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة المغرب 2023.
 
 
ضيوف "الكاف" في مراكش
 
وقد اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعام الثاني على التوالي المغرب من أجل احتضان حفل توزيع جوائز "الكاف" المقرر في 11 من ديسمبر المقبل بمدينة مراكش.
 
وكانت الرباط قد احتضنت خلال السنة الماضية حفل جوائز الاتحاد الإفريقي والذي شهد فوز السينغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في القارة. 
 
يؤكد محمد الماغودي، أن اختيار مراكش لاستضافة هذا الحدث القاري الهام لمكانتها المرموقة التي تحظى بها هذه المدينة كوجهة سياحية على الصعيد العالمي، كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب على المستوى القاري والدولي وقدرته على احتضان مختلف التظاهرات الرياضية، وتوفير أفضل الشروط لاستقبال نجوم الكرة الإفريقية ومختلف الشخصيات العالمية.
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