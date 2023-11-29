living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مراهق الأرجنتين المعجزة.. مولد نجم جديد في مونديال الناشئين

29
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجح المهاجم الأرجنتيني الشاب أوغستين روبرتو في لفت الأنظار إليه بشدة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا.
 
روبرتو أصبح النجم الأول في البطولة بعد تصدره قائمة الهدافين، وتسجيله أهدافا حاسمة لمنتخب التانغو خلال البطولة، ليصبح مرشحا بقوة لجائزة أفضل لاعب في المسابقة.
 
ورغم هزيمة الأرجنتين أمام ألمانيا بنتيجة 4-3 في نصف النهائي، فإن روبرتو لم يفوت الفرصة لترك بصمته بثلاثية في شباك "الماكينات".
 
مولد نجم
 
قاد روبرتو منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال، قبل أن يخسر فريقه بركلات الترجيح أمام المنتخب الألماني ويضطر للمنافسة على الميدالية البرونزية بدلا من خوض النهائي.
 
وكان لروبرتو فضل كبير على منتخب بلاده في البطولة، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، من بينها ثلاثية في شباك ألمانيا بنصف النهائي.
 
ميسي أم رونالدو؟.. سؤال الأفضل يعبر القارات
 
الأداء المبهر للنجم الأرجنتيني في مونديال الناشئين دفع بعض الأندية الأوروبية للتفاوض مع ناديه الأرجنتيني ريفر بليت لضمه في يناير المقبل، ووفق تقارير صحفية فإن برايتون الإنجليزي يتصدر هذا السباق حاليا.
 
واعتاد برايتون في الفترة الأخيرة انتقاء المواهب الواعدة ومنحها فرصة المشاركة والتألق ثم بيعهم بأسعار كبيرة، مثلما فعل مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإكوادوري مويسيس كايسيدو.
 
سباق الهداف
 
ويتصدر "المراهق المعجزة" قائمة هدافي بطولة كأس العالم للناشئين برصيد 8 أهداف قبل خوض مباراته الختامية للمنافسة على البرونزية ضد مالي، التي خسرت من فرنسا في نصف النهائي الآخر.
 
ويحتل مواطنه كلاوديو إتشيفيري المركز الثاني في سباق الهدافين برصيد 5 أهداف، ثم يأتي الثنائي الألماني باريس برونر، وماكس مورستيد ولكل منهما 4 أهداف.
 
الأهداف الحاسمة
 
اشتهر روبرتو بقدرته على تسجيل الأهداف في أوقات حاسمة خلال البطولة، حيث سجل نصف أهدافه في المونديال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
روبرتو سجل في شباك السنغال في اللقاء الافتتاحي في الدقيقة 90+2، ثم زار شباك اليابان في المجموعات بهدف في الدقيقة 90+9، وأمام ألمانيا في نصف النهائي، سجل أوغستن في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ثم كررها بعد الدقيقة 90.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   