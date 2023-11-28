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"موقف نبيل" لرونالدو.. رفع اصبعه وغير قرار الحكم

28
NOVEMBER
2023
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رفض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو احتساب ركلة جزاء وحاول إقناع الحكم بإلغائها، خلال تعادل فريقه النصر السعودي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 0-0 الإثنين في دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
 
وبعدما عرقله سروش رفيعي باكراً، احتسب الحكم الصيني ما نينغ ركلة جزاء لأفضل لاعب في العالم 5 مرات البالغ 38 عاماً.
 
نهض الـ"دون" من الأرض، رفع اصبعه في وجه الحكم رافضاً احتساب الركلة وحاول إقناعه بأنه لم يتعرّض لأي خطأ.
 
وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، بدّل الحكم قراره في المباراة المقامة على ملعب الأوّل بارك في العاصمة السعودية الرياض.
 
وكتب رونالدو في حسابه على إنستغرام: "سعيد لتأهلنا في صدارة المجموعة ولخوض 20 مباراة دون خسارة. عمل جماعي رائع".
 
واضطر النصر لخوض معظم فترة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي لاجامي في الدقيقة 17.
 
كما خسر رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بعد تعرّضه لإصابة في عنقه قبل 13 دقيقة من نهاية  اللقاء، إثر هبوط الحارس علي رضا بيرانوند عليه وهو يحاول التقاط كرة عالية.
 
بيد أن برسيبوليس، وصيف المسابقة في 2018 و2020، أخفق في تحقيق الفوز، ليرفع النصر رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ويضمن صدارة المجموعة الخامسة وبطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16 قبل خوض مباراته الأخيرة في الجولة السادسة.
 
ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.
 
ويستعد النصر ورونالدو لمواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي، الجمعة، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن غريمه في العاصمة.
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