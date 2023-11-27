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فورمولا-1.. الترتيب النّهائي للسائقين والصانعين لموسم 2023

27
NOVEMBER
2023
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أسدل الستار اليوم الأحد، على الموسم الحالي 2023، لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، بفوز النجم الهولندي ماكس فرستابن "سائق ريد بول" بلقب بطل جائزة أبو ظبي الكبرى.
 
وحقق فيرستابن انتصاره الـ19 في 22 سباقا خلال العام 2023، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة أنجح سائقي الفورمولا 1 على مر العصور برصيد 54 انتصارا.
 
 
وتصدر النجم ماكس فيرستابن (26 عاما) الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 لعام 2023، برصيد 575 نقطة، متفوقا بفارق كبير وصل إلى 290 نقطة على زميله ووصيفه في فريق "ريد بول" المكسيكي سيرخيو بيريز، وتلاهما البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" برصيد 234 نقطة.
 
 
وفي ما يلي الترتيب العام للسائقين العشرة الأوائل في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 للموسم 2023:
 
1- الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) - 575 نقطة
 
2- المكسيكي سيرخيو بيريز (ريد بول) - 285 نقطة
 
3- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) - 234 نقطة
 
4- الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) - 206 نقاط.
 
5- الفرنسي شارل لوكلير (فيراري) - 206 نقاط
 
6- البريكاني لاندي نوريس (مكلارين) - 205 نقاط
 
7- الإسباني كارلوس ساينز (فيراري) - 200 نقطة
 
8- البريطاني جورج راسل (مرسيدس) - 175 نقطة
 
9- أوسكار بياستري (مكلارين) - 97 نقطة
 
10- الكندي لانس سترول (أستون مارتن) - 74 نقطة.
 
 
كما تصدر فريق "ريد بول" بقيادة الثنائي ماكس فيرستابن وسيرخيو بيريز، ترتيب الصانعين أيضا، برصيد 860 نقطة، متفوقا بفارق كبير أيضا وصل إلى 454 نقطة على وصيفه فريق "مرسيدس"، وتلامهما فريق "فيراري" في المرتبة الثالثة برصيد 406 نقطة.
 
وفي ما يلي الترتيب العام للصانعين في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 للموسم 2023:
1- رد بول: 860 نقطة
 
2- مرسيدس: 409 نقاط
 
3- فيراري: 406 نقاط
 
4- مكلارين: 300 ونقطتين
 
5- أستون مارتن: 280 نقطة
 
6- ألبين: 120 نقطة
 
7- ويليامز: 28 نقطة
 
8- ألفا توري: 25 نقطة
 
9- ألفا روميو: 16 نقطة.
 
10- هاس أف 1: 12 نقطة.
روسيا اليوم
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