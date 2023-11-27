الفيفا: إجراءات تأديبية بعد أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، يتخذ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، بعد الشغب الجماهيري الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتأخر انطلاق المباراة التي جمعت الغريمين اللدودين، الثلاثاء، على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، التي فازت فيها الأرجنتين 1-0، لنحو نصف ساعة، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الطرفين.

ودخل الملعب الشهير في حالة من الفوضى، حيث حاول اللاعبون عبثا إقناع الجماهير بوقف الإشكال، وتقدم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه الذين توجهوا إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف.

وردت الشرطة على الشغب باستخدام الهراوات، مما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.

اندلاع الشغب في مباراة في تركيا

شغب وفوضى في مباراة كرة قدم في تركيا لأسباب عنصرية

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "يمكن للفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".

وتواجه البرازيل عقوبات بسبب "الانتهاكات المحتملة للمادة 17" من قانون الانضباط الخاص بفيفا، المتعلق بالنظام والأمن في المباريات.

كما تواجه الأرجنتين التي ألحقت الخسارة الأولى بالبرازيل على أرضها في تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم على الإطلاق، عقوبات لـ"إزعاج الجماهير" و"تأخر انطلاق المباراة".

ومن الممكن أن يتعرض البلدان لغرامات مالية بالإضافة إلى خوض مباريات دولية على أرضهما مع إغلاق جزئي أو كلي لملعبيهما، وهما العقوبتان الأكثر شيوعا.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية بـ15 نقطة من 6 مباريات، فيما تلقت البرازيل خسارتها الثالثة في التصفيات الحالية وتراجعت إلى المركز السادس بسبع نقاط من أصل 18 ممكنة.