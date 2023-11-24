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مورينيو: سأنتقل إلى الدوري السعودي

24
NOVEMBER
2023
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صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي اليوم الأربعاء بأنه سينضم في يوم ما إلى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، من دون تحديد سقف زمني لذلك.
 
وينتهي عقد جوزيه مورينيو (60 عاما) مع فريق روما "الذئاب" بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) وسط تضارب الأنباء حول تمديد تعاقده أو الرحيل وخوض تجربة في دوري جديد.
 
وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين، بعد الطفرة في التعاقدات العالمية بالمسابقة منذ انضمام مواطنه النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في يناير 2022، واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين من أنحاء العالم.
 
وقال مورينيو في مقابلة مع (Rai1) الإيطالية، عند سؤاله حول إمكانية التدريب في الدوري السعودي: "أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك، نعم.. لكن ذلك اليوم لن يكون غدا hو بعد غد...".
 
وعلى هامش المقابلة استبعد مورينيو فكرة العودة إلى تدريب ريال مدريد، الذي أشرف على تدريبه بين عامي (2010 و2013).
 
يذكر أن جوزيه مورينيو، أشرف على تدريب أندية كبيرة مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وبورتو، على مدار 23 عاما من مسيرته التدريبية، ويمتلك 26 لقبا.
 
فاز مورينيو "السبيشال وان" بجائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرات، ويعتبر المدرب الوحيد في تاريختاريخ كرة القدم، الذي حقق بطولات الاتحاد الأوروبي الثلاثة المعتمدة للأندية، إذ حصد لقب دوري أبطال أوروبا عامي (2004 و2010)، والدوري الأوروبي عامي (2003 و2017)، ثم البطولة الثالثة الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022.
روسيا اليوم
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