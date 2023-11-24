أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة العرض السعودي لضم غريزمان

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حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وارتبط غريزمان اسمه في الأيام الماضية، بناديي الهلال والاتحاد، كما أكد الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، على امتلاك اللاعب، عرضا سعوديا ضخما.

من جهته نفى خوان خوسيه غارسيا المتحدث الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، وصول أي عرض من جانب فريق المفاوضين السعودي للتعاقد مع غريزمان، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال خوان غارسيا حول هذا الشأن: "لم نتلق أي خطابات رسمية من أجل بدء التفاوض حول بيع عقد الفرنسي غريزمان للسعودية، كما أن إمكانية رحيله في هذا الوقت تعتبر صعبة للغاية".

مضيفا: "عقد غريزمان ممتد حتى 2026، واللاعب يقضي معنا في الوقت الراهن لحظات سعيدة، وأؤكد أنه لا توجد معلومات تخص المفاوضات عن مستقبله".

وسجل غريزمان البالغ 32 عاما، 12 هدفا وصنع آخر، خلال 16 مباراة رسمية مع أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي.