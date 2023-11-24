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مان سيتي بدون "المخ والعضلات".. فرصة ذهبية لصلاح والمنافسين

24
NOVEMBER
2023
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يواجه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أزمة كبيرة بعد الإصابة التي لحقت بنجم فريقه وهدافه الأول إرلينغ هالاند وزيادة احتمالات غيابه عن قمة البريميرليغ ضد ليفربول.
 
ويحل ليفربول ضيفا على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كل فريق للخروج من المباراة متصدرا.
 
مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، ويأتي خلفه ليفربول برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.
 
غياب "المخ والعضلات"
 
تعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة في بداية الموسم الجاري بعد إصابة البلجيكي كيفين دي بروين في الركبة، ليفتقد بطل أوروبا عقله المفكر في واحدة من أهم فترات الموسم.
 
أرقام هالاند التهديفية ومحاولاته على المرمى تراجعت مع غياب كيفين دي بروين، وتغيير بيب طريقة اللعب بالاعتماد على مهاجم متأخر خلف هالاند بدلا من اللعب بصانع ألعاب مثل دي بروين.
 
لكن ما لم يكن غوارديولا ينتظره هو إصابة هداف الفريق هالاند، حيث تعرض اللاعب النرويجي لإصابة في فترة التوقف الدولي الأخير، خلال مواجهة منتخب بلاده ضد منتخب جزر الفارو.
 
ويخضع هالاند لجلسات علاج مكثفة من أجل اللحاق بمباراة ليفربول، لكن فرص غيابه عن اللقاء المنتظر مرتفعة، مع نمو مخاوف غوارديولا حول تفاقم الإصابة وغيابه لفترات طويلة حال المجازفة به أمام ليفربول.
 
ماذا يفعل بيب؟
 
عند غياب دي بروين، قام غوارديولا بتغيير فلسفته واعتمد على الأرجنتيني جوليان ألفاريز بدلا من صانع الألعاب البلجيكي، وغيّر مهام المركز من صناعة اللعب إلى الدخول في منطقة الجزاء والتحول إلى مهاجم ثان.
 
 
وتكمن مشكلة غياب هالاند في أن بديله في قائمة مانشستر سيتي، هو نفس اللاعب الذي استخدمه غوارديولا لتعويض غياب كيفين دي بروين، مما يجعل المدرب الإسباني الآن أمام موقف صعب، ليس فقط لتعويض هالاند، وإنما لتعويض دي بروين.
 
قد يضطر بيب لإعادة ألفاريز إلى مركزه الطبيعي على رأس الهجوم بدلا من هالاند، ثم يبحث عن لاعب في مركز المهاجم المتأخر أو صانع الألعاب، وفي هذه الحالة قد تتضرر أحد المراكز الأخرى.
 
يمكن للإنجليزي فيل فودين، أو البرتغالي بيرناردو سيلفا اللعب في مركز المهاجم المتأخر أو صانع الألعاب، لكن سيكون على غوارديولا تعويضهما على الجناحين بلاعبين آخرين.
 
فرصة لصلاح
 
يشتعل سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بين عدة لاعبين على رأسهم هالاند صاحب آخر جائزة الموسم الماضي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الذي يمتلك في منزله 3 أحذية ذهبية.
 
ويتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الوقت الحالي برصيد 13 هدفا، ويأتي خلفه محمد صلاح برصيد 10 أهداف، قبل أن يلعب الثنائي ضد بعضهما البعض في ملعب الاتحاد كما كان مقررا، لولا الإصابة التي تهدد هالاند من خوض المواجهة المرتقبة.
 
وفي حالة تأكد غياب هالاند سيكون محمد صلاح أمام فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع هالاند بالتسجيل في شباك فريقه، خاصة أنه اعتاد زيارة شباك فريق مانشستر سيتي طوال الفترة الماضية في كافة المسابقة المحلية والأوروبية.
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