دي ماريا يعلن موعد اعتزاله الدولي

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أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليا بعد انتهاء مسابقة "كوبا أميركا" لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام: "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي".

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الأرجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي يلعب حاليا في صفوف بنفيكا البرتغالي: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين".

وخاض دي ماريا آخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-0 على البرازيل، الثلاثاء الماضي، في ريو دي جانيرو.

وسبق لدي ماريا أن لعب في ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.