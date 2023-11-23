اختيار العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي ضمن 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"

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اختارت "هيئة الاذاعة البريطانية" (بي.بي .سي) العداءة اللبنانية الدولية عزيزة سبيتي ضمن لائحة تضم 100 سيدة "الأكثر تاثيراً والهاماً في العالم" في عام 2023. وجاء اختيار سبيتي كونها أسرع عداءة في تاريخ لبنان وتحمل الرقم القياسي اللبناني لسباقي الـ60 متر و الـ100 متر وسبق ان احرزت الميدالية الذهبية في بطولة غرب اسيا وبطولة العرب اللتين اقيمتا في العام الجاري.

وتضم اللائحة العديد من وجوه المجتمع وادارة الأعمال والفن والرياضة على سبيل المثال حاملة الكرة الذهبية بكرة القدم الاسبانية ايتانا بونماتي والعداءة البريطانية بيانكا وليامس.

وسبيتي، المولودة في 17 تشرين الثاني 1991 والتي أطفأت شمعتها ال32 منذ ايام قليلة ،بدأت مسيرتها الدولية عام 2010 عندما شاركت في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كندا ثم توالت مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والعربية والاقليمية والقارية والدولية واحرزت عشرات الميداليات الملونة والتي رفعت من خلالها العلم اللبناني في المحافل الخارجية وعُزف النشيد الوطني اللبناني مرات عديدة. وتتدرب سبيتي بانتظام تحت اشراف المدرب الوطني الدكتور جورج عساف وتنتمي الى نادي "ليتز ران" اللبناني الذائع الصيت.