living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختيار العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي ضمن 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"

23
NOVEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 اختارت "هيئة الاذاعة البريطانية" (بي.بي .سي) العداءة اللبنانية الدولية عزيزة سبيتي ضمن لائحة تضم  100   سيدة   "الأكثر تاثيراً والهاماً في العالم" في عام 2023. وجاء اختيار سبيتي  كونها أسرع عداءة في تاريخ لبنان وتحمل الرقم القياسي اللبناني  لسباقي الـ60 متر و الـ100 متر وسبق ان احرزت الميدالية الذهبية في بطولة غرب اسيا وبطولة العرب اللتين اقيمتا في العام الجاري.
 
وتضم اللائحة العديد من وجوه المجتمع وادارة الأعمال والفن والرياضة على سبيل المثال حاملة الكرة الذهبية بكرة القدم الاسبانية ايتانا بونماتي والعداءة البريطانية بيانكا وليامس. 
 
وسبيتي، المولودة في 17 تشرين الثاني 1991 والتي أطفأت شمعتها ال32 منذ ايام قليلة ،بدأت مسيرتها الدولية عام 2010 عندما شاركت في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كندا ثم توالت مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والعربية والاقليمية والقارية والدولية واحرزت عشرات الميداليات الملونة  والتي رفعت من خلالها العلم اللبناني في المحافل الخارجية وعُزف النشيد الوطني اللبناني مرات عديدة. وتتدرب سبيتي بانتظام تحت اشراف المدرب الوطني الدكتور جورج عساف وتنتمي الى نادي "ليتز ران" اللبناني الذائع الصيت.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   