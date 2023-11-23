كل ما جمعه خلال مسيرته اختفى فجأة.. أردا توران يتعرض لعملية احتيال كبرى في تركيا

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كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الدولي التركي السابق، أردا توران، تعرض لعملية احتيال في بلده، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية.

واعتزل أردا توران (36 عاما) كرة القدم، العام الماضي بقميص غلطة سراي التركي، بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص منتخب تركيا.

ويعمل لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد سابقا، بعد الاعتزال، ضمن الطاقم الفني لنادي طفولته غلطة سراي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.

وقال توران في تصريحات متداولة: "لقد خدعني مدير بنك بقوله: من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق ربحا".

وأضاف الدولي التركي السابق: "لقد دفعت أكثر من 13 مليون يورو، كل المال والجهد في مسيرتي الذي اكتسبته، اختفى فجأة عمل سنوات بسبب تلك العملية".

كان سيسيل إرزان، مدير بنك سابق، هو من نصح أردا توران في استثمار أمواله، كما فعل مع زملائه في الفريق أبرزهم حارس المرمى الأوروغوياني فرناندو موسليرا.

لكن إرزان في دفاعه عن نفسه، قال: "ما زال يزعجني أن هؤلاء الأشخاص لا يتوقفون عن الطمع، ويريدون كسب المزيد".