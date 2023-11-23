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بعد الفوز التاريخي.. سكالوني يقلق جماهير الأرجنتين

23
NOVEMBER
2023
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شكك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بإمكانية استمراره في منصبه مع أبطال مونديال 2022، وذلك بعد إلحاقه خسارة تاريخية بمنتخب البرازيل على أرضه ضمن الجولة السادسة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
 
وقال سكالوني، خلال مؤتمر صحفي في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عقب فوز فريقه 1-0: "هناك شيء مهم أردت قوله: الآن حان الوقت لإيقاف الكرة، لدي الكثير لأفكر فيه حاليا".
 
وتابع: "قدم اللاعبون الكثير ويجب أن أفكر كثيرا بما سأقوم به، إنه ليس وداعا لكن المستوى مرتفع جدا، ومن الصعب الاستمرار والاستمرار في الفوز".
 
وأضاف المدرب: "حان الوقت للتفكير في الأمر. سأخبر ذلك للرئيس وسأقول للاعبين لاحقا، لأن هذا الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويقدم أداء جيدا".
 
وأوضح سكالوني (45 عاما) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022 في قطر، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل قبل أن يغادر القاعة.
 
وأكد أنه "فخور بفريقه" بعد تأجيل المباراة لنحو نصف ساعة بسبب أعمال شغب في المدرجات، موضحا: "من خلال التنافس بهذه الطريقة، يدركون أنهم مجموعة قوية، هي مجموعة تدعم بعضها البعض وأنا فخور بتدريبهم".
 
كما علق على خروج النجم ليونيل ميسي من الملعب في الدقيقة 78، مرجعا ذلك إلى أنه عانى ألما في العضلة الضامة.
 
وأردف: "لقد ساعد الفريق ونحن ندرك جيدا ما يعني ذلك".
 
واختتمت الأرجنتين عام 2023 في صدارة المجموعة المشتركة للتصفيات القارية برصيد 15 نقطة من أصل 18 من 5 انتصارات وهزيمة أمام وصيفتها أوروغواي (13 نقطة)، على أن تستأنف التصفيات في سبتمبر 2024.
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