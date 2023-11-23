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كواليس الصفقة الأغلى.. "ليكيب" تفجر مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس

23
NOVEMBER
2023
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فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، مفاجأة مدوية بشأن الصفقة التاريخية لانتقال النجم البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صيف 2017.
 
وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في أغلى صفقة كروية، حيث دفع الفريق الباريسي 222 مليون يورو، لنادي برشلونة، لكسر الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي.
 
وقالت صحيفة "ليكيب"، إن نيمار عندما انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، كان يعاني من كسر في قدمه اليمنى، وهو ما قد يفسر الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب خلال فترة وجوده بين صفوف نادي الباريسي.
 
ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر إسبانية مقربة من نيمار، أنه كان يعاني من كسر إجهادي في المشط الخامس لقدمه اليمنى عندما وصل إلى باريس في أغسطس 2017.
 
وشارك المهاجم البرازيلي، خلال المواسم الـ6 التي قضاها في صفوف النادي الفرنسي، في أقل من نصف المباريات مع فريقه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.
 
وفي اتصال مع صحيفة "ليكيب"، تجنب طبيب باريس سان جيرمان آنذاك، إيريك رولاند، الذي يعمل حاليا في رين، التحدث عن الأمر بذريعة "احترام السرية الطبية".
 
ومع ذلك، قال طبيب سابق للمنتخب الفرنسي لوسائل الإعلام، بعد طلبه عدم الكشف عن هويته، إنه إذا تم اكتشاف الكسر الإجهادي أثناء الفحص الطبي عند الوصول في عام 2017، كان من الممكن التفكير في إجراء عملية جراحية أو تثبيته لعدة أشهر.
 
وأضاف نفس الطبيب أنه لا يوجد تفسير وحيد للإصابات في هذه المنطقة، ولكن قد تكون هناك عوامل متعددة، مثل الطبيعة البدنية للاعب أو أسلوب لعبه الذي يعتمد على المراوغة بمساندة ديناميكية.
روسيا اليوم
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