رئيس اتحاد جدة يكشف سبب فشل تحقيق رغبته في التعاقد مع صلاح

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صرح رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المسؤولة عن برنامج الاستقطاب، لم تستجيب لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع اللاعبين خلال الصيف الماضي.

وكشف أنمار الحائلي أن نادي اتحاد جدة لكرة القدم، كان يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، والإسباني سيرخيو راموس، المنتقل من باريس سان جيرمان إلى نادي إشبيلية، وآخرين في "الميركاتو" الصيفي الماضي.

وتعاقد نادي اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو بالتنسيق مع المسؤولين عن برنامج الاستقطاب.

وتحدث أنمار الحائلي، لوسائل إعلام سعودية، قائلا: "هناك برنامج للاستقطاب، وهذا البرنامج متكفل في توفير لاعبين أجانب، يستطيع المسؤولون والقائمون الإجابة عن سؤال لماذا تم دعمنا بأربعة لاعبين وليس ثمانية".

وأضاف: "من حق جمهور فريقنا أن يطالب بالتعاقد مع اللاعبين، لأن المشجع عندما يشاهد مدافع مثل لابورت في نادي النصر، وكولبيالي في نادي الهلال، من حقه أن يطالب بلاعبين مثلهما".

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي اتحاد جدة غير الربحية: "كان فيه ميزانية لكل ناد، وعملنا على حسب الميزانية المتوفرة لنا، من الواضح أن 3 أندية (الهلال والنصر والأهلي) استقطبوا 8 لاعبين ونادي اتحاد جدة 4 لاعبين فقط، في طلبات كثيرة من فريقنا لم تحقق".

وواصل: "لو عرض علي كيليان مبابي، سأقول لا؟، التزمنا الصمت في الفترة الماضية حول ذلك، احتراما للبرنامج".

وأتم أنمار الحائلي: "أتمنى الحديث من قِبل المسؤولين عن برنامج الاستقطاب عن مطالب النادي السابقة، وعما حدث في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، وما حدث مع محمد صلاح والمفاوضات مع نادي ليفربول، ومع ماركينيوس والمفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان ودي بروين وغوندوغان وراموس".