أسطورة برشلونة يهاجم بيلنغهام ويسخر من "جائزته"

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انتقد خريستو ستويتشكوف، لاعب نادي برشلونة، منح جود بيلنغهام، نجم ريال مدريد، جائزة الفتى الذهبي، معتقدا أن اللاعب الإنجليزي لم يحقق أي شيء يجعله يستحق الجائزة.

وقال النجم البلغاري الفائز بجائزة الكرة الذهبية 1994 عندما كان لاعبا في صفوف النادي الكاتالوني، في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت": أنا لا أشكك في قيمة بيلنغهام، فهو أحد أفضل المواهب في العالم، لديه الكثير من الأناقة والذكاء، بالنسبة لي هو مزيج من لاودروب وكاكا وبوغبا، وسينافس مبابي وهالاند على الكرة الذهبية المقبلة.

وأردف: لكن أود أن أعرف ما الذي فاز به في عام 2023 بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، لا شيء.

ورأى ستويتشكوف أن الجائزة كان يستحقها جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، أو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، وأوضح: كان بوروسيا دورتموند يتقدم بنقطتين قبل 90 دقيقة من نهاية الدوري الألماني، كانوا يلعبون على أرضهم ضد ماينز، بينما كان بايرن ميونخ في كولونيا، ماذا حدث في آخر 5 دقائق؟ أدخل توخيل موسيالا ليمنح اللقب إلى بايرن ميونخ، بينما تعادل بوروسيا على أرضه وفقد اللقب بفارق الألقاب.