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مدرب ريال مدريد يوقع على عقود تدريب منتخب البرازيل

22
NOVEMBER
2023
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وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بشكل نهائي على تدريب منتخب البرازيل، بدءا من الصيف المقبل.
 
مدرب ريال مدريد يوقع على عقود تدريب منتخب البرازيلبديل مفاجئ لأنشيلوتي.. ريال مدريد يتواصل مع مدرب "مغمور"
وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاما، مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.
 
وأعلن مصدر داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن أنشيلوتي وقع بالفعل على عقود تدريب منتخب "السيليساو"، ليتسلم مهامه بدءا من الصيف المقبل 2024.
 
وفي حال سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن المدرب الإيطالي المخضرم سيقود منتخب "راقصي السامبا" في منافسات "كوبا أمريكا" في الصيف المقبل.
 
يذكر أن كارلو أنشيلوتي تولى مهمة تدريب فريق ريال مدريد على فترتين، الأولى من 2013 حتى 2015، والثانية منذ العام 2021 وحتى الآن.
 
روسيا اليوم
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