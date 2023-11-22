قضية خصم نقاط إيفرتون تصل إلى البرلمان

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تقدم النائب العمالي لان بيرن "باقتراح مبكر" في البرلمان يدين خصم عشر نقاط من رصيد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم على الفور.

وأصبح إيفرتون أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز تخصم منه نقاط لانتهاكه قواعد الاستدامة المالية يوم الجمعة الماضي.

وفرضت لجنة مستقلة خصما فوريا على إيفرتون أدى إلى تراجع نادي مرسيسايد من المركز 14 إلى قبل الأخير في ترتيب الدوري.

وقال بيرن، عضو البرلمان عن ليفربول، إن خصم النقاط كان "غير عادل على الإطلاق" وأن مستوى العقوبة يفتقر إلى "أي أساس أو مبرر قانوني أو منصف.".

وزاد في اقتراحه، والتي يمكن للنواب التوقيع عليه ولكنه ليس ملزما وغالبا لا يؤدي في كثير من الأحيان إلى أي إجراء،: يؤكد هذا المجلس أن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يعد قادرا على التحكم بشكل عادل في دوري الأضواء لكرة القدم دون تدقيق وتشريعات مستقل".