"الرقصة الأخيرة".. ميسي يواجه رونالدو في كأس "موسم الرياض"

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اتفق موسم الرياض مع إنتر ميامي الأميركي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض التي تجمعه بمشاركة الهلال والنصر بنظام الدوري خلال فعاليات النسخة الرابعة من الموسم المقام في العاصمة السعودية.

وستلعب البطولة في أول أسابيع شهر فبراير من العام المقبل على ملعب "كينغدوم أرينا"تحت عنوان "the last dance" إذ سيعود تنافس النجمين الأيقونيتين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى الواجهة مجدداً بعد سنوات من تنافسهما على الملاعب الأوروبية وتحديداً في ملاعب الدوري الإسباني إبان مواجهاتهما التاريخية في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

وستضم البطولة الثلاثية مجموعة من النجوم، إذ يبرز ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ضمن قائمة الأرجنتيني تاتا مارتينو في إنتر ميامي، بينما سيكون ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وسيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي ضمن قائمة جورجي جيسوس مدرب الهلال، أما النصر الذي يدربه لويس كاسترو فتضم قائمته إلى جانب رونالدو كلاً من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت.

ورحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض، مشيراً إلى أنها ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء بارزة.