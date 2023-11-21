مبابي يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو

A + A -

نجح الفرنسي كيليان مبابي في إضافة إنجاز تاريخي لمسيرته، عندما بات أصغر لاعب يسجل 300 هدف في بطولات الدوري المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، والمباريات الدولية مجتمعة.

وحقق مبابي هذا الإنجاز الكبير، وهو أصغر سنا من النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبلغ مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الرقم اللافت خلال المباراة التي فاز فيها "الديوك" على منتخب جبل طارق بنتيجة عريضة 14-0 بتصفيات يورو 2024، السبت الفائت، وكان عمره 24 عاما، و10 أشهر، و29 يوما.

فيما كان ميسي ورونالدو، أهم نجمين في القرن الـ21، أكبر سنا عندما حققا هذا الإنجاز.

وحسب موقع "سبورتس إليستراتيد" سجل ميسي الهدف رقم 300 في مسيرته في أكتوبر 2012 بعمر 25 عاما وأربعة أشهر وثلاثة أيام.

بينما لم يصل رونالدو إلى هذه العلامة حتى بلوغه 27 عاما، رغم أنه عوض منذ ذلك الحين تلك الانطلاقة البطيئة نسبيا بتسجيل أكثر من 400 هدف في الثلاثينيات من عمره.

وبإحرازه الثلاثية (الهاتريك) رقم 17 في مسيرته، رفع مبابي رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا في 19 مباراة، وبذلك يرتفع رصيد نجم باريس سان جيرمان مع الديوك إلى 46 هدفا في 74 مباراة دولية.

ويتأخر مبابي الآن بخمسة أهداف فقط عن تييري هنري، أسطورة منتخب فرنسا السابق، في قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا، و10 أهداف عن الرقم القياسي لزميله، أوليفييه جيرو البالغ من العمر 37 عاما.