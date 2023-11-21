إيطاليا إلى نهائيات "يورو 2024" بشق الأنفس

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انتزع المنتخب الإيطالي بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، من نظيره الأوكراني بشق الأنفس، بتعادله معه سلبا في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين.

ونجح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما في المحافظة على عذرية شباكه أمام أوكرانيا، ليساعد منتخب بلاده في الخروج بتعادل بطعم الفوز من ملعب "باي ارينا – BayArena" بمدينة ليفركوزن الألمانية.

وحصد منتخب إيطاليا، حامل اللقب، نقطة ثمينة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الثالثة (C)، ويتأهل إلى نهائيات بطولة "يورو 2024" رفقة منتخب إنجلترا متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

بينما بقي المنتخب الأوكراني في المرتبة الثالثة، بفارق الأهداف عن نظيره الإيطالي، ويضطر لخوض الملحق المؤهل للبطولة.

وفي ما يلي الترتيب النهائي المجموعة الثالثة (C):

1- إنجلترا – 20 نقطة

2- إيطاليا – 14 نقطة

3- أوكرانيا – 14 نقطة

4- ويلز – 11 نقطة

5- مقدونيا الشمالية – 8 نقاط

6- مالطا – من دون نقاط.