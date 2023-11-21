living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا إلى نهائيات "يورو 2024" بشق الأنفس

21
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتزع المنتخب الإيطالي بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، من نظيره الأوكراني بشق الأنفس، بتعادله معه سلبا في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين.
 
ونجح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما في المحافظة على عذرية شباكه أمام أوكرانيا، ليساعد منتخب بلاده في الخروج بتعادل بطعم الفوز من ملعب "باي ارينا – BayArena" بمدينة ليفركوزن الألمانية.
 
وحصد منتخب إيطاليا، حامل اللقب، نقطة ثمينة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الثالثة (C)، ويتأهل إلى نهائيات بطولة "يورو 2024" رفقة منتخب إنجلترا متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.
 
بينما بقي المنتخب الأوكراني في المرتبة الثالثة، بفارق الأهداف عن نظيره الإيطالي، ويضطر لخوض الملحق المؤهل للبطولة.
 
وفي ما يلي الترتيب النهائي المجموعة الثالثة (C):
 
1- إنجلترا – 20 نقطة
 
2- إيطاليا – 14 نقطة
 
3- أوكرانيا – 14 نقطة
 
4- ويلز – 11 نقطة
 
5- مقدونيا الشمالية – 8 نقاط
 
6- مالطا – من دون نقاط.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   