صورة.. تكريم خاص لكريستيانو رونالدو

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تم تكريم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، بطريقة خاصة قبل مواجهة آيسلندا، مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وأقيمت المباراة على استاد خوسيه ألفالادي، وهو الملعب الخاص بسبورتنغ لشبونة، الفريق الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته قبل الانتقال بعدها إلى مانشستر يونايتد.

وقبل انطلاق المباراة قدم سبورتينغ لشبونة قميصا خاصا يحمل اسم كريستيانو رونالدو والرقم 28، وهو الرقم الذي ارتداه الدون مع الفريق البرتغالي.

وأنهت البرتغال التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بالعلامة الكاملة، بالفوز على ضيفتها آيسلندا (2-0)، مساء الأحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب خوسيه ألفالادي.

ورفعت البرتغال رصيدها بذلك إلى 30 نقطة، في صدارة المجموعة العاشرة، وضمنت التأهل بالفعل لليورو، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 10 نقاط، في المركز الرابع.