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فرنسا تسجل أكبر فوز في تاريخ كرة القدم.. 14 هدفا دون مقابل

20
NOVEMBER
2023
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حقق منتخب فرنسا أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14-صفر على عشرة لاعبين من جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم السبت.
 
وباتت فرنسا صاحبة أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم الدولية بعد أن تخطت انتصار ألمانيا 13-صفر على سان مارينو عام 2006، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا، وفقما ذكرت "رويترز".
 
وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا: "تقلص عددهم إلى عشرة لاعبين، مع 11 لاعبا كان الأمر معقدا بالنسبة لهم، لكن ذلك لا يسلب منا الثناء الذي نستحقه حتى لو كان بمقدورنا أن نكون أكثر فعالية، الأمر يتعلق باحترام الخصم بقدر ما يتعلق بتسجيل الأهداف، 14 هدفا ليس أمرا سيئا".
 
وتقدمت فرنسا 7-صفر بحلول نهاية الشوط الأول حيث سجل ماركوس تورام وزاير-إيمري ومبابي وجوناثان كلوس وكينغسلي كومان ويوسف فوفانا بعد أن تقدمت فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة الثالثة.
 
وضمنت فرنسا بالفعل تأهلها كمتصدرة للمجموعة، وأشرك المدرب ديشان لاعبه زاير-إيمري البالغ من العمر 17 عاما في مباراته الأولى ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا منذ عام 1914.
 
وبات اللاعب الشاب أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ أيضا بهدفه في الدقيقة 16، لكنه أصيب في كاحله بعد تدخل من إيثان سانتوس مدافع جبل طارق الذي تعرض للطرد لينتهي الظهور الأول لزاير-إيمري مبكرا.
 
ومع خوض جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين، بدا أن أكبر فوز لفرنسا في تاريخها 10-صفر على أذربيجان في 1995 قريبا من التكرار مجددا.
 
وأدى هدف أدريان رابيو والهدف الثاني لكومان إلى الاقتراب من الرقم القياسي، ثم جعل عثمان ديمبيلي النتيجة 10-صفر، قبل أن يسجل مبابي هدفين ليكمل الثلاثية في المباراة.
 
وتخطى مبابي زميله أنطوان غريزمان ليصبح الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 46 هدفا، ويفصله خمسة أهداف فقط عن تييري هنري.
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وجاء الدور على البديل أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا ليسجل هدفين قرب النهاية ويختتم الانتصار الكبير ويرفع رصيده إلى 56 هدفا مع منتخب بلاده.
 
وفازت فرنسا بمبارياتها السبع في دور المجموعات وستسعى للحفاظ على هذا السجل المثالي حين تواجه اليونان خارج أرضها في آخر مبارياتها في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.
 
ولم تسجل جبل طارق، التي تعرضت لأكبر خسارة لها في التاريخ، أي هدف حتى الآن في المجموعة بالتصفيات وستختتم مشوارها على أرضها بمواجهة هولندا التي ضمنت التأهل بفوزها 1-صفر على أيرلندا السبت أيضا.
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