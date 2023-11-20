خلافا لتوجه ناديه.. نجم "إن بي إيه" يظهر بالكوفية الفلسطينية

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ظهر كايري إيرفينغ نجم دالاس مافريكس بالكوفية الفلسطينية، في مؤتمر صحفي بعد نهاية مباراة فريقه أمام ميلووكي باكس، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وتابع إيرفينغ كل المؤتمر الصحفي بالكوفية، ولم يرفعها خلال حديثه الذي اقتصر عن تفاصيل المباراة فقط، ولم يتطرق إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان باكس فاز على ضيفه مافريكس 132-125 في دوري الـ"إن بي إيه".

وسجل يانيس أنتيتوكومبو 40 نقطة، هي الحصيلة الأعلى في المباراة، ليساعد فريقه باكس في الفوز.

كما أحرز إيرفينغ أكبر عدد من النقاط لمافريكس، وهو 39 نقطة، منها 33 في النصف الثاني.

يشار إلى أن مافريكس يعد من أول أندية الدوري التي أظهرت دعمها لإسرائيل، منذ بدء الحرب مع حماس.