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رقم قياسي.. ديوكوفيتش يفوز بالبطولة الختامية للمرة السابعة

20
NOVEMBER
2023
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سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإيطالي يانيك سينر ليفوز بالبطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات الهائلة التي حققها في مسيرتها.
 
وثأر اللاعب البالغ عمره 36 عاما لخسارته أمام سينر في دور المجموعات بفوزه 6-3 و6-3.
 
وكانت الجماهير التي ملأت جنبات ملعب بالا البيتور في تورينو الإيطالية تأمل في تشجيع سينر (22 عاما) لتحقيق أكبر لقب في مسيرته، لكنه لم يتمكن من مضاهاة الأداء الذي قدمه ديوكوفيتش.
 
وفي المجموعة الأولى، خسر المصنف الأول عالميا نقطتين فقط على الإرسال وبعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع أصبحت المنافسة من طرف واحد.
 
وفي مرحلة ما، حقق ديوكوفيتش 14 نقطة متتالية أمام المصنف الرابع عالميا قبل أن يبطئ سينر لفترة وجيزة تقدم اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
 
وتجنب سينر خسارة إرساله للمرة الثانية قبل أن تسنح له فرص لرد الكسر في الشوط السادس، لكنه لم يتمكن من استغلالها.
 
وأخفق ديوكوفيتش في استغلال فرص للكسر كانت ستسمح له بالتقدم 5-2 نتيجة بعض الأخطاء.
 
وحاول المشجعون بث الحماس في نفس سينر، لكن ديوكوفيتش مضى قدما لحسم الفوز بعدما ارتكب سينر خطأ مزدوجا على الإرسال.
 
ويتفوق ديوكوفيتش على السويسري المعتزل روجر فيدرر ويصبح اللاعب الأنجح في تاريخ البطولة.
 
وبهذا يكلل ديوكوفيتش موسما فاز فيه بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى واستعاد فيه صدارة التصنيف من الإسباني كارلوس ألكاراز.
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