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اقتربت شركة أرامكو السعودية الرائدة في مجال النفط من الحصول على رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي في الأيام القادمة بعد حصول السعودية على فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2034.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستصبح الراعي الأساسي والرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اتفاق مبدئي بين الطرفيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرامكو ستكون واحدة من أبرز شركاء فيفا بأعلى عقد رعاية قد يصل إلى أرقام خرافية من الناحية المالية، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2034 موعد استضافة المملكة لنسخة كأس العالم 2034.

وتوقع الخبراء أن عقد الرعاية بين شركة أرامكو السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم قد يصل إلى 100 مليون دولار بحلول استضافة السعودية لكأس العالم مما يجعلها الراعي الأكبر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتم توقيع العقد لمدة 10 سنوات بين الطرفيين بقيمة 100 مليون دولار في السنة الواحدة، وتصل قيمة عقد الرعاية ككل إلى 1 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين جميع الأطراف وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، وهو ما يؤكد أن الأيام القادمة سوف تشهد توقيع العقود الرسمية بين الشركة السعودية وفيفا.

وستكون أرامكو ثالث شركة عالمية تتعاون مع فيفا، بعدما وقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" عقد رعاية في كأس العالم 2018 بروسيا، كما وقعت شركة "الخطوط الجوية القطرية" عقد رعاية مع فيفا خلال كأس العالم 2022.