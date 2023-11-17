سبب تراجع ريال مدريد المفاجئ عن ضم مبابي "مجانا"

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، أن نادي ريال مدريد تراجع بشكل مفاجئ عن ضم هدفه الأول في السنوات القليلة الماضية، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، مما يعني أنه يمكن الحصول على خدماته في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم الحالي.

ومع ذلك، فإن محاولة التعاقد مع مبابي لن تكون هينة، حيث يتطلب الأمر إغراء اللاعب الدولي بأجر أسبوعي كبير وتقديم مكافأة توقيع ضخمة.

وارتبط ريال مدريد ارتباطا وثيقا باللاعب البالغ من العمر 24 عاما، وكان من المتوقع أن ينتهي به الأمر في ملعب "سانتياغو برنابيو" الموسم المقبل.

ومع ذلك، فقد ورد أن عملاق الدوري الإسباني قد أنهى سعيه لضم المهاجم الدولي الفرنسي بسبب مغالاته المالية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي يرغب في الحصول على أجر سنوي قدره 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب ومكافأة توقيع تبلغ حوالي 100 مليون يورو وهي مبالغ لا يرغب ريال مدريد في دفعها.

وفي الوقت نفسه، يرغب مبابي في اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله نجم ريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور.

وتزعم تقارير أخرى أن نادي ليفربول أصبح الآن "في وضع أفضل" لإتمام صفقة مبابي.

فوالدة مبابي، فايزة العماري، التي تعمل أيضا وكيلة أعماله، هي من مشجعي ليفربول، وقد كشف اللاعب سابقا أنه أجرى محادثات حول الانتقال إلى "الريدز" قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 قادما من موناكو.

كما أن مدرب ليفربول الحالي الألماني يورغن كلوب، سبق له وأبدى إعجابه بمبابي قبل مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في العام 2018.

وقال المدرب الألماني حينها: "أنا أحبه (مبابي)، لأكون صادقا. يا له من لاعب وهو فتى لطيف أيضا".