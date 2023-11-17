living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سبب تراجع ريال مدريد المفاجئ عن ضم مبابي "مجانا"

17
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، أن نادي ريال مدريد تراجع بشكل مفاجئ عن ضم هدفه الأول في السنوات القليلة الماضية، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
 
ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، مما يعني أنه يمكن الحصول على خدماته في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم الحالي.
 
ومع ذلك، فإن محاولة التعاقد مع مبابي لن تكون هينة، حيث يتطلب الأمر إغراء اللاعب الدولي بأجر أسبوعي كبير وتقديم مكافأة توقيع ضخمة.
 
وارتبط ريال مدريد ارتباطا وثيقا باللاعب البالغ من العمر 24 عاما، وكان من المتوقع أن ينتهي به الأمر في ملعب "سانتياغو برنابيو" الموسم المقبل.
 
ومع ذلك، فقد ورد أن عملاق الدوري الإسباني قد أنهى سعيه لضم المهاجم الدولي الفرنسي بسبب مغالاته المالية.
 
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي يرغب  في الحصول على أجر سنوي قدره 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب ومكافأة توقيع تبلغ حوالي 100 مليون يورو وهي مبالغ لا يرغب ريال مدريد في دفعها.
 
وفي الوقت نفسه، يرغب مبابي في اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله نجم ريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور.
 
وتزعم تقارير أخرى أن نادي ليفربول أصبح الآن "في وضع أفضل" لإتمام صفقة مبابي. 
 
فوالدة مبابي، فايزة العماري، التي تعمل أيضا وكيلة أعماله، هي من مشجعي ليفربول، وقد كشف اللاعب سابقا أنه أجرى محادثات حول الانتقال إلى "الريدز" قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 قادما من موناكو.
 
كما أن مدرب ليفربول الحالي الألماني يورغن كلوب، سبق له وأبدى إعجابه بمبابي قبل مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في العام 2018.
 
وقال المدرب الألماني حينها: "أنا أحبه (مبابي)، لأكون صادقا. يا له من لاعب وهو فتى لطيف أيضا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   