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"لن أتخلى عنه".. بلماضي يضع خطة لتجهيز عطال بعد عقوبة إيقافه لدعمه فلسطين

17
NOVEMBER
2023
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دافع المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، عن الظهير الأيمن يوسف عطال، المحترف في صفوف نادي نيس والذي تعرض لعقوبة الإيقاف على خلفية تضامنه مع القضية الفلسطينية.
 
وأوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، نهاية الشهر الماضي، عطال سبع مباريات بسبب فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي دعم من خلاله الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل.
 
وأكد بلماضي في مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهتي الجزائر ضد الصومال وموزمبيق في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2026، إخضاع عطال لبرنامج خاص حتى يكون جاهزا ومتاحا، لافتا إلى أنه لن يتخلى عن تواجده في المنتخب الوطني الجزائري الذي يمثل أولوية.
 
وأضاف بلماضي: "الجميع يعلم ما يعيشه عطال والعقوبة المؤسفة، لأنه كان في ديناميكية ونسق تصاعدي، نعرف مشكلته وسنحاول مساعدته".
 
وتابع: "عطال عانى من مشكل الإصابات في الفترة الماضية، وكنا نظن أننا طوينا تلك الصفحة بعدما أصبح في جاهزية تامة مع فريقه والمنتخب قبل أن تأتي هذه العقوبة".
 
كما أوضح المدرب الجزائري، أن عقوبة عطال، تعتبر ضربة موجعة للمنتخب، مشيرا إلى أنه لن يلوم ناديه نيس الفرنسي.
 
وختم بخصوص تجهيز عطال: "هناك برنامج، ليس مثاليا باعتبار أن الأفضل هو المشاركة في اللقاءات مع فريقه في الدوري الفرنسي ولكن هناك إمكانية لتجهيزه".
 
ويلتقي منتخب الجزائر مع ضيفه الصومالي بعد غد الخميس على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائر، قبل أن يحل ضيفا على موزمبيق 19 نوفمبر الجاري.
روسيا اليوم
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