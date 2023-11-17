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تصفيات "يورو 2024".. رونالدو يقود البرتغال لفوز جديد ويعزز رقمه القياسي

17
NOVEMBER
2023
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قاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لتحقيق انتصاره التاسع تواليا بفوزه على مضيفه ليختنشتاين 2-0 في الجولة التاسعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
 
وأحرز رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 46 من صناعة دييغو جوتا فيما سجل الظهير الأيمن جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 57.
 
 
ووصل رونالدو إلى الهدف الدولي رقم 128، ليعزز رقمه التاريخي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع المنتخبات وذلك خلال 204 مشاركة.
 
واستطاع رونالدو الوصول إلى عاشر أهدافه في التصفيات الأوروبية الحالية، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو.
 
ووصل "صاروخ ماديرا" إلى هدفه الدولي العاشر له في عام 2023، لتصبح هذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها رونالدو عشرة أهداف أو أكثر مع منتخب البرتغال في عام ميلادي واحد، كما أنه أول لاعب يتخطى عمره 38 عاما ويسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده في عام واحد.
 
يذكر أن منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى بطولة كأس أوروبا 2024 بتصدره المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، محققا 9 انتصارات في 9 جولات.
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