رياض محرز: أنا الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية

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أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي أن إنجازاته في موسم 2022ـ2023 تجعله الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب.

وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية.

وتحدث محرز، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موسمه الماضي الذي كان رائعا، عن فرصه في التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي، وسط المنافسة من قبل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا.

وقال نجم مانشستر سيتي السابق: "بالنسبة للكرة الذهبية الإفريقية هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني من المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعبا عليهما، أنا فزت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وباعتبار المباريات الدولية فقد سجلت 20 هدفا وصنعت 15 هدفا".

وتابع: "لقد كنت من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس الاتحاد، وأقل تأثيرا في دوري الأبطال، وطوال المواسم الماضية، كنت دائما مؤثرا في هذه البطولة المميزة".

وأردف الدولي الجزائري: "لقد سمعت أن هناك من يدفع من أجل أن يحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وتألقه في كأس العالم مع المغرب، ولكن بكل حال من الأحوال لا شيء يمكن مقارنته بالثلاثية التاريخية التي توجت بها مع مانشستر سيتي.. لذلك سنرى".

المرشحون للحصول على الجائزة

كشف "الكاف" مطلع الشهر الحالي، عن المرشحين للحصول على الجائزة، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا من بينهم 14 لاعبا عربيا يتقدمهم محرز وحارس المنتخب المغربي ياسين بونو.

يبدو أن هناك ثلاثة مرشحين بارزين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتي ستأخذ في الاعتبار أداء المرشحين الثلاثين خلال الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023: مهاجم نادي نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، وياسين بونو، صاحب المركز الثالث عشر في تصنيف الجائزة ذاتها، ومحرز، الذي لم يكن من بين المرشحين الـ30.

توج أوسيمين مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعدما تصدر قائمة هدافي المسابقة، فيما فاز بونو بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه السابق إشبيلية قبل انتقاله مؤخرا لنادي الهلال السعودي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في احتلال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022 في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

أما محرز فقد حصد مع فريقه السابق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.