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أوسيمين: المفاوضات السعودية استمرت لآخر يوم بسوق الانتقالات

15
NOVEMBER
2023
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كشف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، أنه رفض عروضا مغرية للانضمام إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، مشيرا إلى أن قراره كان "جيدا لمسيرته".
 
وذكرت تقارير أن المهاجم البالغ 24 عاما، الذي يقدر نابولي قيمته بقرابة 200 مليون يورو، تلقى عرضا من الهلال السعودي، بعد أن سجل 31 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وساهم في إحراز فريقه لقب بطل الدوري الإيطالي بعد صيام 33 عاما.
 
وقال أوسيمين، في مقابلة مع مواطنه جون أوبي ميكل على موقع "أوبي وان بودكاست": "تكلمت في الأمر مع النادي. كان يتعين عليّ اتخاذ قرار حاسم لكني وضعت نفسي في يد الله".
 
وكشف أن المفاوضات السعودية استمرت حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، مضيفا: "قلت قبل خوضي مباراتي الأولى في الموسم إنني لا أريد العودة والتفكير بأن هذا الأمر سيغير حياتي".
 
وتابع: "لكن تعين علي اتخاذ قرار جيد لمسيرتي، رغم أننا نمارس كرة القدم من أجل المال".
 
وأجرت الأندية السعودية تعاقدات خيالية في الأشهر الماضية، فضمت أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة.
 
وأنهى أوسيمين الموسم الماضي كخامس أفضل هداف على الصعيد الأوروبي، مما جلب اهتمام أندية إنجليزية للحصول على خدماته، مثل مانشستر يونايتد وتشلسي.
 
ويعتبر أوسيمين ديدييه دروغبا أسطورة الكرة الإيفوارية مثله الأعلى، وقال في هذا الصدد: "لا زلت أتعلم لدى مشاهدة أبرز لمحات دروغبا وأفضل المهاجمين المدهشين".
 
وكشف: "الموسم الماضي أرسل لي دروغبا رسالة عبر (إنستغرام)، تأكدت من أنه حسابه الرسمي، كانت الرسالة ملهمة ومشجعة بالنسبة لي".
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