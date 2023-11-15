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مواجهة مرتقبة بين ميسي وسواريز في تصفيات مونديال 2026

15
NOVEMBER
2023
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استدعي المهاجم المخضرم لويس سواريز إلى تشكيلة المنتخب الأوروغوياني للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ما سيمنحه فرصة مواجهة زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي حين يلتقي الطرفان الخميس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
 
ونتيجة تألقه مع فريقه الحالي غريميو بورتو أليغري حيث سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم و26 في جميع المسابقات، تم استدعاء مهاجم برشلونة الإسباني السابق الى المنتخب الأوروغوياني لأول مرة منذ مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ليحصل ابن الـ36 عاما على فرصة تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف (68).
 
ويحل المنتخب الأوروغوياني الذي استعان ببييلسا في مايو، ضيفا على الأرجنتين بطلة العالم الخميس في بوينوس أيرس في مواجهة منتظرة بين سواريز وزميله السابق في برشلونة وصديقه ميسي (36 عاما)، قبل استضافة بوليفيا الأسبوع المقبل في مونتيفيديو.
 
وتقدم الأوروغواي تصفيات جيدة بقيادة بييلسا، إذ تحتل وصافة مجموعة أميركا الجنوبية بسبع نقاط من أربع مباريات، بفارق خمس عن الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة والأهداف أمام البرازيل وفنزويلا.
 
وخلافا لسواريز، لن يكون شريكه في خط الهجوم المخضرم الآخر إدينسون كافاني (36 عاما وثاني أفضل هدافي المنتخب بـ58 هدفا) ضمن التشكيلة بعد تعرضه للإصابة في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني.
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