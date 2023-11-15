living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يتعرض لاعب مصر للعقوبة بعد واقعة منافسه الإسرائيلي؟

15
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مصدر في الاتحاد المصري للسلاح، إن تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة.
 
وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة شهر يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب. 
 
وأوضح المصدر في الاتحاد المصري للسلاح، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية":
 
- في السابق كان القانون يُلزم اللاعبين بمصافحة منافسيهم عقب انتهاء المباراة، لكن الاتحاد الدولي أجرى بعض التعديلات، حفاظا على سلامة جميع اللاعبين.
 
- اللاعب المصري استخدم حقه القانوني واللائحة المعدلة، التي تسمح له بعدم مصافحة المنافس.
 
- محسن لم يكن مخططا لهذا التصرف، لكنه جاء بشكل تلقائي لتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
 
- اللاعب المصري الذي يبلغ من العمر 23 عاما رفع سلاحه للخصم من بعيد من دون مصافحته، وهو تصرف غير مخالف على الإطلاق.
 
- تدخل عدد من المسؤولين عن اللعبة في مصر، والسفارة المصرية في سويسرا لكي يعود اللاعب إلى مصر من دون مشاكل، رغم من الضغوط التي تعرض لها.
 
وكان اللاعب الحاصل في مشواره على برونزية بطولة العالم للشباب قد رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، عقب فوزه عليه بنتيجة 5-0 في مباراة دور المجموعات ببطولة كأس العالم لسلاح المبارزة، مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.
 
واستطاع اللاعب المصري الفوز في دوري المجموعات على كل من بطل النمسا وألمانيا والسويد، بينما خسر أمام بطلي اليابان والمجر.
 
وفي الدور التالي تغلب على بطل المغرب بنتيجة 15-14، قبل أن يودع البطولة بعد ذلك بالخسارة من بطل سويسرا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   