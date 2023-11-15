هل يتعرض لاعب مصر للعقوبة بعد واقعة منافسه الإسرائيلي؟

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قال مصدر في الاتحاد المصري للسلاح، إن تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة.

وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة شهر يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.

وأوضح المصدر في الاتحاد المصري للسلاح، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية":

- في السابق كان القانون يُلزم اللاعبين بمصافحة منافسيهم عقب انتهاء المباراة، لكن الاتحاد الدولي أجرى بعض التعديلات، حفاظا على سلامة جميع اللاعبين.

- اللاعب المصري استخدم حقه القانوني واللائحة المعدلة، التي تسمح له بعدم مصافحة المنافس.

- محسن لم يكن مخططا لهذا التصرف، لكنه جاء بشكل تلقائي لتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

- اللاعب المصري الذي يبلغ من العمر 23 عاما رفع سلاحه للخصم من بعيد من دون مصافحته، وهو تصرف غير مخالف على الإطلاق.

- تدخل عدد من المسؤولين عن اللعبة في مصر، والسفارة المصرية في سويسرا لكي يعود اللاعب إلى مصر من دون مشاكل، رغم من الضغوط التي تعرض لها.

وكان اللاعب الحاصل في مشواره على برونزية بطولة العالم للشباب قد رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، عقب فوزه عليه بنتيجة 5-0 في مباراة دور المجموعات ببطولة كأس العالم لسلاح المبارزة، مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.

واستطاع اللاعب المصري الفوز في دوري المجموعات على كل من بطل النمسا وألمانيا والسويد، بينما خسر أمام بطلي اليابان والمجر.

وفي الدور التالي تغلب على بطل المغرب بنتيجة 15-14، قبل أن يودع البطولة بعد ذلك بالخسارة من بطل سويسرا.