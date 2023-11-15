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أوبتا: سيتي المرشح الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنجليزي

15
NOVEMBER
2023
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قالت شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية إن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.
 
ويملك سيتي نقطة واحدة أقل في الدوري مما كان عليه بعد 12 مباراة في الموسم الماضي.
 
وتنبأ محللو الأرقام في أوبتا بمركز كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم بناء على 10000 عملية محاكاة لموسم 2023-2024 استنادا إلى الأداء والمباريات المتبقية.
 
وتبدو التوقعات جيدة بالنسبة لفريق المدرب بيب جوارديولا بينما تبدو محبطة ومثيرة للقلق بالنسبة لبيرنلي.
 
ووصلت نسبة فوز سيتي باللقب مرة أخرى إلى 84.6% بحسب تحليلات أوبتا بينما حصل ليفربول على 9.1% فقط فيما بلغت نسبة أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 5.6%.
 
وتعني الهزائم المتتالية لتوتنهام هوتسبير وفقا لشركة أوبتا أن آماله في اللقب تكاد تكون معدومة بنسبة 0.3٪، وهي نفس نسبة أستون فيلا.
 
وتوقعت الشركة المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن يحتل مانشستر يونايتد، الموجود في المركز السادس حاليا، المركز السابع بنهاية الموسم وتصل نسبة وجوده في المراكز الأربعة الأولى 5.9% فقط على الرغم من أن هذه النسبة ارتفعت قليلا مؤخرا.
 
ويملك نيوكاسل يونايتد فرصة بنسبة 25% في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل للمرة الثانية على التوالي بينما من المتوقع أن يحتل تشيلسي المركز التاسع.
 
وتشير حسابات أوبتا أيضا إلى أن الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب وهي نفس الأندية التي صعدت للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ستهبط مجددا إذ وصلت نسبة هبوط بيرنلي صاحب المركز الأخير حاليا إلى 86.9٪. 
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