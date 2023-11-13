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بطولة غرب آسيا للمخضرمين في كرة الطاولة النتائج النهائية لعشر فئات عمرية

13
NOVEMBER
2023
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انطلقت منافسات بطولة غرب آسيا للمخضرمين في كرة الطاولة  التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة  على طاولات قصر الرياضة في المون لاسال. وقد افتتح الدورة عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد جورج كوبلي بعد النشيد الوطني. وطلب الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادًا على شهداء لبنان وغزة، ثم كلمة ترحيبية بالمشاركين من فلسطين وسوريا والعراق إضافة إلى لبنان.
 
في اليوم الأول، اقيمت التصفيات التأهيلية  .وفي اليوم الثاني فشهد الأدوار النهائية، وسجلت النتائج التالية:
 
*رجال فئة ٧٠-٧٩-٨٠ سنة وما فوق:
 
1-  الياس أبو رجيلي (لبنان).
 
2- سمير مرشي (لبنان) أول فئة ٨٠ وما فوق.
 
3-  أصير سامي (لبنان) وعصام عياش (لبنان).
 
*فئة ٦٥-٦٩ سنة:
 
1-معن الدوجي (سوريا).
 
2-  ألان  ميشال نصير (لبنان).
 
3-  محمد شومان (لبنان) وهامو موسكوفيان (لبنان).
 
*فئة ٥٠-٥٩:
 
1-  محمد الهبش (لبنان).
 
2- طلال الهاشم (لبنان).
 
3-هاشم العلي (العراق) ومروان الراسي (لبنان).
 
*فئة ٤٠-٤٩:
 
1- هاما سور كرزان (العراق).
 
2- يامن دندل (سوريا).
 
3- شربل مارون (لبنان) وأسامة حمصي (لبنان).
 
*فئة ٦٠-٦٤ سنة:
 
1- نزيه دعبول (لبنان).
 
2- أسعد أنطون (لبنان).
 
3- جرجس منيع (لبنان).
 
*سيدات:
 
-فئة ٤٠-٤٩ سنة:
 
1- نويل كشيشيان (لبنان).
 
2- لارا كجه باشيان (لبنان).
 
3- فاتن شريم (لبنان) ومريم حلاق (لبنان).
 
*فئة ٥٠-٥٩ سنة:
 
1- بولا خلوف (لبنان).
 
2-ميشلين زيادة (لبنان).
 
*زوجي رجال:
 
فئة ٦٠ سنة وما فوق زوجي:
 
1- نزيه دعبول/ أسعد أنطون (لبنان).
 
2-سمير مرشي/ جرجس منيع (لبنان).
 
3- محمد شومان/ وليد بيبي (لبنان) وهامو موسكوفيان (لبنان)/ معن الدوجي (لبنان).
 
*فئة ٥٠-٥٩ سنة زوجي :
 
1- ميشال عيناتي/ مروان الراسي (لبنان).
 
2-محمد الهبش (لبنان)/ إيهاب الحريري (العراق).
 
3- هاشم علي (العراق)/ رضوان عز الدين (لبنان) وعصام الخوند/ طوني فرسان (لبنان).
 
*فئة ٤٠-٤٩ سنة:
 
1- كارزان سور هاما (العراق)/ يامن الدندل (سوريا).
 
2- أسامة حمصي/ هادي الزغبي (لبنان).
 
3- غيث خوري/ وسيم سنكري (لبنان) وشربل مارون/ وائل سيف الدين (لبنان).
 
قاد المباريات الحكام الدوليون  الدكتور  كميل مرعب ،مصطفى الدقدوقي ، مي مرشد رضوان، والاتحاديون ميشال السمعاني ، إيلي سليمان ، جوزيف مرعب وعبدو أبو جودة.
 
وفي الختام توج الفائزين والفائزات  أمين عام الاتحاد  الدكتور  بيار هاني وعضو الاتحاد ناجي حلّال ( عضو لجنة الرواد في الاتحاد العربي) ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.
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