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روبرت ليفاندوفسكي يقطع صيامه

13
NOVEMBER
2023
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قطع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صيامه التهديفي، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1) اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وسجل ليفاندوفسكي هدفي الفريق الكتالوني عند الدقيقتين (53، و78 من ركلة جزاء)، ردا على هدف النيجيري صامويل أوموروديون مهاجم ألافيس، المبكر في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة بداية اللقاء.
 
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المهاجم البولندي سجل لأول مرة منذ ثنائيته أمام سيلتا فيغو في سبتمبر الماضي.
 
وأنهى روبرت ليفاندوفسكي أسوأ سلسلة له دون هز الشباك، على مستوى الأندية في جميع المسابقات (6 مباريات)، وذلك منذ فبراير 2011، عندما فشل في التهديف مع بوروسيا دورتموند على مدار 10 مواجهات.
 
وقاد ليفانوفسكي فريق برشلونة لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا".
 
بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
روسيا اليوم
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