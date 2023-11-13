living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتشيتينو يعتذر للحكم ويكشف سبب عدم مصافحته لغوارديولا

13
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق تشيلسي، على مباراة فريقه الأحد، ضد مانشستر سيتي في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وانتهت مواجهة السيتي ضد تشيلسي، بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا فخور جدا وسعيد للغاية، أعتقد أن اللاعبين يستحقون الفضل الأكبر، نواجه الفريق الذي بالنسبة لي هو الأفضل في العالم".
 
وتابع: "لا يزال علينا التحسن، هذا جزء من العملية عندما تريد بناء مشروع وبناء رحلة، وظهرت الشخصية العقلية اليوم، وأن لدينا أيضا الأدوات للذهاب من أجل الهدف والسيطرة والقدرة على خلق الفرص".
 
وأضاف: "علي أن أعتذر لأنتوني تايلور والحكام، أستحق أن اتلقى البطاقة الصفراء، ولكني أعتذر حقا، هذا النوع من السلوك بعد نهاية المباراة ليس جيدا".
 
وعن قرار احتساب ركلة جزاء هالاند قال ماوريسيو: "إنها رأي الأشخاص الجالسين في غرفة الـ VAR، بالنسبة لي ماذا يمكنني أن أقول؟ في بعض الأحيان يكون لصالحك وفي بعض الأحيان يكون ضدك".
 
وواصل: "عدم مصافحة غوارديولا بعد المباراة؟ أعتذر إلى بيب عن هذا التصرف حقا، ولكن كان كل تركيزي على المباراة والعمل فقط".
 
وختم بوتشيتينو حديثه قائلا: "أعتقد أنه مهم اليوم البدء في بناء ثقتنا بالطريقة التي نعمل بها، وليس ترجمة لكيفية منافستنا في المستقبل، أحتاج بعد مباراتي توتنهام والسيتي، الآن حان الوقت للتعافي والاستعداد مرة أخرى".
 
ووحافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما وصل رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة في المركز العاشر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   