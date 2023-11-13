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فيديو.. وفاة لاعب منتخب غانا على أرض الملعب

13
NOVEMBER
2023
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شهدت ملاعب كرة القدم واقعة حزينة، تمثلت بوفاة اللاعب الغاني رافايل دوامينا، خلال مباراة بالدوري الألباني لكرة القدم.
 
وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن رافائيل دوامينا، لاعب منتخب غانا، توفي عن عمر يناهز 28 عاما بعد سقوطه مغشيا عليه خلال إحدى المباريات.
 
وبينما لم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن وفاة دوامينا، أظهر الفيديو سقوط اللاعب يوم السبت في الدقيقة 24 من مباراة في دوري الدرجة الأولى الألباني بين فريق دوامينا كيه إف إجناتيا وبارتيزاني.
 
وأظهرت لقطات فيديو منشورة على موقع X، دوامينا وهو ينهار على أرض الملعب، قبل أن يندفع لاعبو الفريقين إليه. وبعد ذلك تم إسعافه من قبل الطاقم الطبي، حيث تم إحضار سيارة إسعاف إلى أرض الملعب.
 
وسبق أن انهار دوامينا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه آنذاك بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا، لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب.
 
خلال مسيرته، لعب دوامينا لأندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك.
 
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