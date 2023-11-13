بالفيديو: جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان

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شهدت مباراة إسرائيل وكوسوفو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت يوم الأحد على استاد مدينة بريشتينا، صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وكان من المقرر أصلا إقامة المباراة التي تأتي ضمن المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الصراع بين حماس وإسرائيل.

وقبل المباراة قالت شرطة كوسوفو في بيان، إنها أعدت عملية أمنية للسيطرة على الحشود، والتصدي للأعمال الإجرامية وغيرها من الأنشطة التي قد ترافق اللقاء الكروي، وفقما نقلت "رويترز".

ودعا العديد من أنصار الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كوسوفو إلى منع المنتخب الإسرائيلي من دخول البلاد.

وأطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات الاستهجان وصافرات عقب عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

وخسرت إسرائيل اللقاء بهدف دون مقابل، سجله ميلوت راشيكا في الشوط الأول من المباراة.

وستلعب إسرائيل، التي تسعى لبلوغ بطولة أوروبا لأول مرة منذ أن أصبحت عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي للعبة عام 1994، مباراتيها التاليتين في التصفيات، واللتين تم تحديد موعدهما أيضا، في هنغاريا أمام سويسرا في 15 نوفمبر ثم رومانيا بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر رومانيا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات تليها سويسرا برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.

وتحل كوسوفو صاحبة المركز الرابع ضيفة على سويسرا يوم 18 نوفمبر قبل أن تستضيف بيلاروسيا بعدها بثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن إسرائيل اعترفت بكوسوفو كدولة ذات سيادة في عام 2020، وأقام البلدان علاقات دبلوماسية.