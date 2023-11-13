A + A -

تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إشادة كبيرة من مدربه يورغن كلوب بعد أن حقق إنجازا جديدا في الفوز 3-صفر على برنتفورد، يوم الأحد، ليرتقي الفريق للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل النجم المصري خلال شوطي المباراة ليصل إلى 200 هدف على صعيد كرة القدم الإنجليزية، 198 مع ليفربول إضافة لهدفين مع تشلسي، وأصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه خلال الموسم.

وقال كلوب متعجبا من صلاح الذي ورد أن ليفربول تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (183.33 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الأخيرة "مجنون".

وأضاف كلوب "الهدف رقم 200 في إنجلترا، أليس كذلك؟ إنه استثنائي، لعب مباراة رائعة اليوم، لاعبان كانا يراقبانه دوما، ومعذلك كان يحتفظ بالكرة.

ونقلت رويترز عن المدرب الألماني قوله "حظينا بالكثير من اللحظات الجيدة في الشوط الأول، (الهدوء)الذي أحاط بطريقة تسجيل الهدف الأول أمر جنوني".

وأضاف "لا يوجد شك بشأنه في هذا الأمر، يمكنك أن ترى ذلك من خلال قائمة مسجلي الأهداف، إنه لاعب مميز".

ولم يخسر ليفربول حتى الآن على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، وفاز في مباراته السادسة على التوالي في الدوري على أرضه.