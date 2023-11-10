سلة: سحب قرعة بطولة الدرجة الثالثة للسيدات

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سُحبت قرعة بطولة لبنان للدرجة الثالثة بكرة السلة للسيدات في "مقر انطوان شويري" بحضور رئيس لجنة المسابقات عضو الاتحاد مارون جبرايل ومندوبي عدد من الأندية المشاركة في البطولة.واستهل جبرايل الاجتماع بنقل تحيات رئيس الاتحاد أكرم حلبي واعضاء الاتحاد ومتمنياً التوفيق لجميع الأندية ال21 المشاركة في البطولة .

وتحدث عن نظام البطولة وآلية الترفيع بحيث يتأهل النادي البطل الى مصاف اندية الدرجة الثانية تلقائياً على ان يلعب الوصيف الترفيع .وقُسمت الأندية الى ثلاث مجموعات على ان تنطلق البطولة في 25 تشرين الثاني الجاري.واجاب جبرايل على اسئلة واستفسارات مندوبي الأندية.

ثم جرت عملية سحب القرعة بحيث تم توزيع الأندية على ثلاث مجموعات .