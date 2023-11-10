كرة الطاولة: بطولة غرب آسيا للمخضرمين تنطلق السبت بنادي المون لاسال

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تنطلق بعد ظهر السبت 11 تشرين الثاني الجاري منافسات بطولة غرب آسيا للمخضرمين West Asia Masters)) في كرة الطاولة على طاولات نادي المون لاسال -عين سعاده بمشاركة 90 لاعبا" و 10 لاعبات يمثّلون سوريا، العراق، فلسطين ولبنان. وقد قُسّم اللاعبون إلى فئات عمرية وهي (40-49 سنة) (50-59 سنة) (60-64 سنة) (65-70 سنة) و 70 سنة وما فوق ويشارك أكبر اللاعبين سنّا" اللبناني الدولي سمير مرشي 82 عاما" في فئة فوق السبعين سنة.

وكان قد تقلّص عدد المشاركين والدول المشاركة بسبب الأوضاع السائدة في المنطقة ولبنان ولكن إصرار الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة والإتصالات الحثيثة التي جرت أثمرت عن مشاركة اربع دول من دول غرب آسيا.

هذا وتبدأ منافسات فئة 50-59 سنة يوم السبت عند الثالثة والنصف في فردي الرجال ويلعب الرجال فئة 40-49 سنة إبتداء" من الساعة السادسة مساء".

وسيكون يوم الأحد نهاراً ماراتونياً طويلاً حيث ستُقام منافسات كل فئات الفردي والنهائيات والسيّدات. وسيتكّمن اللاعبون الذين لم يتأهّلوا للدور الثاني من المشاركة في البطولة الرديفة Consolation.

كما ستجري مسابقات في فئة زوجي الرجال مساء الأحد ومساء الإثنين حيث ستُختتم الدورة.

يشار الى ان مدير البطولة هو اللبناني فادي قسيس(رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني) والحكم العام الدكتور بيار هاني(امين عام الاتحاد اللبناني).