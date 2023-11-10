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ميسي يقتحم عالما استثماريا جديدا

10
NOVEMBER
2023
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أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعتزل كون أغويرو دخول صديقه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليا، شريكا له في ملكية فريق "كرو إيسبورتس" الذي أسسه في 2020.
 
لينضم ميسي بذلك لقائمة لاعبي كرة القدم المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.
 
وقال أغويرو الذي أسس الفريق عام 2020 في بث مباشر: "يجب أن أبلغكم أنني لم أعد مالك كرو، أصبحنا اثنين الآن".
 
ويعد فريق "كرو إي سبورتس" أحد أكثر المشروعات التي تحظى بمتابعين في مجال الألعاب الإلكترونية بأميركا اللاتينية.
 
وقد أنشئت منذ أكثر من 3 سنوات بعد بزوغ نجم أغويرو كصانع محتوى، وخاصة على منصة "تويتش".
 
ويحظى هذا فريق "كرو" بأقسام متنوعة في ألعاب مختلفة مثل "ليغ أوف ليجندز، روكيت ليغ" وغيرهما.
 
ويعد انضمام ميسي إلى هذا الفريق خبرا رائعا لصناعة الألعاب الإلكترونية، لأن التقارير تكشف أن الأخيرة ليست في أفضل حالاتها.
 
ويؤمل أن يساعد انضمام ميسي، إلى هذا العالم، في استقرارها ووضعها على الخريطة بشكل أكبر.
 
ويمتلك عدد من اللاعبين الإسبان فرق ألعاب إلكترونية، بينهم البرازيلي كاسيميرو، والإسبانيون ديفيد دي خيا وأزبيليكويتا وجيرارد بيكيه.
 
ويرتبط ميسي وأغويرو بعلاقة صداقة طويلة تمتد من منتخبات الناشئين وصولا إلى المنتخب الأول.
روسيا اليوم
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