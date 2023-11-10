بالفيديو.. جماهير تولوز تثير غضب كلوب

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أثارت جماهير تولوز الفرنسي غضب يورغن كلوب مدرب ليفربول، عقب مباراة الفريقين أمس الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات، فوز تولوز بنتيجة (3-2)، ليتأجل تأهل ليفربول للدور التالي.

وظهر كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة، لينتقد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الصخب الذي أحدثته جماهير تولوز أثناء حديثه لوسائل الإعلام.

وظهر صوت مشجعي الفريق الفرنسي بقوة، أثناء تحدث المدرب الألماني، وهو ما دفعه للسؤال مستنكرا: "من صاحب فكرة إقامة المؤتمر الصحفي بهذا المكان؟".

وتعالت أصوات الجماهير أكثر، ليضطر كلوب للتوقف عن الحديث، فيما ظهرت على وجهه ملامح الغضب بسبب عدم قدرته على التحدث بسبب قرب المشجعين من قاعة المؤتمر.