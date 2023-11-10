كين يعادل إنجاز أسطورة البايرن

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أثبت هاري كين مجددا أنه صفقة بايرن ميونخ الرابحة هذا الموسم، بعدما منح الفريق بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على جالطة سراي بنتيجة (2-1).

المبارة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، شهدت تسجيل كين ثنائية فريقه في آخر 10 دقائق من المباراة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى تسجيل الدولي الإنجليزي 4 أهداف بأول 4 مباريات له مع البايرن في دوري الأبطال.

وعادل صاحب الـ30 عاما بذلك رقم الهولندي روي ماكاي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بأول 4 مباريات لهم في البطولة مع بطل ألمانيا.

إضافة إلى ذلك، أصبح كين ثالث لاعب إنجليزي يسجل 25 هدفا أو أكثر في دوري الأبطال بعد واين روني (30) ورحيم سترلينغ (27).

يذكر أن بايرن ميونخ وصل للنقطة 12، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.